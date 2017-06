Poli Iasi face 4 transferuri noi! Fostul capitan de la Boavista, doi fosti juniori de la Sporting si 'Platini', anuntati oficial de club!

Poli Iasi se intareste serios pentru urmatorul sezon!

Jucatorii André Marques, Pedro Mendes si Tengarrinha au ajuns in Iasi pentru a semna contracte cu Politehnica, informeaza gruparea moldoveana.

André Marques este fundas de banda stanga, in varsta de 29 de ani, si a evoluat ultima data la Moreirense. Este un produs al clubului Sporting Lisabona, pentru care a si jucat, a evoluat la nationalele de tineret ale Portugaliei la toate categoriile de varsta si are in CV echipe precum Beira Mar, Vitoria Setubal si FC Sion (Elvetia).

Pedro Mendes este un mijlocas ofensiv in varsta de 23 de ani. El a evoluat pana acum doar in tara natala, Portugalia. Junioratul l-a facut tot la Sporting Lisabona.

Tengarrinha este fostul capitan al Boavistei. El evolueaza pe postul de mijlocas la inchidere, are 28 de ani si o Cupa a Portugaliei cucerita in 2009, pe vremea cand evolua la FC Porto.

Si mijlocasul Luís Carlos Almada Soares “Platini” (Insulele Capului Verde) a ajuns la Iasi pentru a parafa intelegerea cu Politehnica.

De curand, Poli Iasi a anuntat achizitionarea portarului croat Ivan Kelava, in varsta de 29 de ani, un produs al scolii de portari de la Dinamo Zagreb.

Sursa: News.ro