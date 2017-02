'Poate o sa antrenez Steaua! Talpan e un EROU" Ce spune Piturca dupa ce a aflat ca Becali a schimbat numele

Gigi Becali a schimbat numele societatii din spatele echipei de fotbal in FCSB. Brandul Steaua a ramas in totalitate al Armatei.

Piturca se bucura dupa hotararea lui Becali si anunta ca s-ar putea implica in noul proiect CSA. Piturca nu exclude nici ideea de a antrena echipa in viitor.

'Este o victorie a celor din Minister, a Armatei. Ma bucur ca s-a intamplat asa. Hotararea judecatoreasca trebuie pusa in aplicare. Talpan este eroul acestei victorii. El s-a implicat in acest proces. Daca ar fi dupa mine, ar trebui sa avanseze in grad si sa fie comandantul CSA. Mi-as dori ca echipa sa se intoarca in Liga 1, acolo unde ii este locul. Steaua era in Liga 1 inainte sa fie preluata ilegal de Becali.

Probabil ca e foarte greu ca echipa CSA sa fie in Liga 1, poate nu s-a dorit nici de la Minister. Stiu ca daca echipa era inscrisa in Liga 1, ar fi avut parte de sprijin financiar important. Sunt dispus sa ajut de fiecare data cand e nevoie de mine. Poate, cand echipa va urca in ligile superioare, voi fi si antrenor. Nu promit nimic!", a spus Piturca pentru Gazeta Sporturilor.