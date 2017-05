"Poate nici nu va fi nevoie sa mergem la TAS". Becali asteapta ca FRF sa o faca pe Steaua campioana: "Viitorul a primit un pahar de tabla. ATAT"

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Gigi Becali, patronul FCSB, a anuntat in aceasta dimineata, IN DIRECT la Sport.ro, ca Nicolae Dica este noul antrenor al Stelei. Conducatorul formatiei ros-albastre a vorbit si despre situatia creata in urma ultimei etape. Acesta a spus ca FCSB se va adresa TAS daca FRF o va desemna pe Viitorul campioana in Comitetul Executiv: "FRF se consulta in acest moment cu mai multe case de avocatura", spune el.

"LPF i-a dat Viitorului un pahar de tabla! Atat! FRF nu i-a dat titlul!

S-ar putea sa nu fie nevoie sa mergem la TAS.

FRF va lua mai multe puncte de vedere din partea unor case de avocatura si de la UEFA, apoi va discuta in Comitetul Executiv.

In momentul asta, nu avem ce sa contestam la TAS, pentru ca Viitorul nu a primit titlul de la FRF. A primit doar un pahar de tabla pe teren, din partea LPF. Atat", a spus Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro