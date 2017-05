Poate fi golgheterul Ligii 1 desi a plecat in iarna! Llullaku: "M-as bucura ca Viitorul sa castige titlul”

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Albanezul Azdren Lullaku (29 ani) este la cel mai bun sezon al carierei. In 2017, el poate deveni golgheter al Ligii 1, desi s-a transferat de la Gaz Metan Medias in pauza de iarna si a ramas cu cele 16 goluri marcate pana atunci, este favorit la titlul de campion al Kazahstanului cu noua sa echipa, Astana, si a prins lotul Albaniei pentru meciurile din preliminariile CM 2018 contra Spaniei si Italiei. Atacantul spune ca s-ar bucura ca Viitorul sa devina noua campioana a Romaniei.

Credeai ca poti sa iesi golgheter in Liga 1, jucand doar o jumatate de campionat?

La inceput nu ma gandeam la titlul de golgheter, veneam dupa o jumatate de sezon nu foarte bun de la Iasi si, cand am ajuns la Medias, ma gandeam doar sa dau maxim din mine si sa arat ceea ce pot. Am reusit sa imi intru asa bine in forma si sa inscriu atat de mult pentru ca sunt un jucator pentru care e important sa simta increderea din partea celorlalti ca sa pot sa dau mai mult pe teren. Domnul Pustai mi-a dat incredere si cred ca acesta a fost punctul primar.

Mai ai vreo emotie ca te poate ajunge cineva ca sa iti ia titlul de golgheter?

Nu am nicio emotie, daca ma intrece altcineva si primeste titlul de golgheter. Normal ca ma bucur mult daca termin eu golgheter, dar, daca se întâmpla sa ma ajunga cineva, ma bucur pentru cine ma ajunge.

Iti fac cinste cei de la Gaz Metan sau le faci tu cinste lor?

(Rade) Cred ca ne vom face cinste reciproc. Si eu le voi face cinste celor de la Medias si ei mie, pentru ca am muncit bine si a fost un an bun.

Cum vezi tu un atacant de calitate in Liga 1? Ce ar trebui sa aiba el?

Cred ca un atacant din Liga 1, pe langa calitatile sportive, trebuie sa fie umil, in primul rand, sa ajute echipa si sa dea intotdeauna maximum la antrenamente! Eu, de exemplu, nu ma gandeam niciodata la cate goluri puteam sau trebuia sa dau, ci doar la urmatorul meci si la urmatorul gol, nu la o suma precisa.

Cine crezi ca va castiga titlul dintre Viitorul, FCSB si Dinamo?

Am urmarit multe meciuri din campionatul romanesc, in special pe cele ale Gazului. Cred ca Viitorul e favorita si chiar m-as bucura daca castiga ei titlul. Oricum, a fost o editie de campionat frumoasa, cu multe meciuri bune si tensiune pana la ultima etapa. Ar fi o campioana surpriza, asa cum eu sunt golgheterul surpriza.

Ti-a fost greu sa pleci din Romania?

Mi-a fost greu sa plec. Din multe puncte de vedere sigur ca mi-a fost greu. La Gazu’ m-am simtit foarte bine. In Romania ma simt ca acasa, dar suntem profesionisti si la fotbal, cand ai o oportunitate asa mare, trebuie sa faci o alegere. Si asta a fost ceea ce am facut eu. Cred ca am facut alegerea buna, pentru ca e bine la Astana, conditile sunt foarte bune, iar orasul este unul frumos. Echipa este la un nivel foarte bun si sunt bucuros ca am ajuns aici.

Ai prins si lotul Albaniei...

Sunt foarte fericit pentru ca am prins si lotul Albaniei in ultima perioada, sunt meciuri importante cu cele mai bune echipe din lume, cu Spania si Italia. E un vis devenit realitate pentru mine.

Cum a fost periodada petrecuta de tine in Romania?

Au fost 4 ani si jumatate foarte buni, pentru cariera mea si pentru viata mea personala. Mi-am gasit si jumatatea mea in Romania. Inca nu am copii, dar sper in curand sa avem! Dar am acum un nepot din partea fratelui meu si clar il fac fotbalist.