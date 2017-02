Pleasca se intelesese cu alta echipa din Liga I, dar a fost deturnat usor de Steaua. Unde trebuia sa ajunga

Steaua l-a prezentat in aceasta saptamana pe Marian Pleasca (27 de ani), jucator sosit liber de cotnract, dupa despartirea de Pandurii. Initial, fundasul isi daduse acordul pentru o alta mutare, dar a fost deturnat de echipa ros-albastra.

Marian Pleasca a mai discutat in aceasta iarna cu ACS Poli Timisoara si, spune Ionut Popa, si-a dat chiar acordul pentru a semna cu formatia de pe Bega.

La scurt timp dupa acordul cu Timisoara, Plesca a fost insa contactat de Steaua si a ales sa mearga sub comanda lui Reghecampf, convins fiind si de faptul ca timisorenii continua sa se confrunte cu probleme financiare.

"Am vrut sa-l iau pe Pleasca. el si-a dorit sa vina la noi. Am vorbit cu el, era de acord, dar nu am putut sa-l mai aducem si uite asa a ajuns la Steaua. Sansa lui", a spus Ionut Popa.

In varsta de 27 de ani, Pleasca are o selectie la echipa nationala, in mandatul lui Victor Piturca. Acesta a jucat in 2011 pentru prima reprezentativa, intr-un Belgia 2-1 Romania. Atunci, fundasul s-a accidentat grav dupa doar cateva minute.

"Pleasca era o solutie si pentru nationala, dar a avut, din pacate, acea accidentare grava. A ramas cu o singura selectie, accidentarea l-a tras inapoi. Ii doresc sa fie sanatos, cred ca se va descurca", spune si Petre Grigoras.

92 de meciuri a jucat Marian Pleasca pentru Pandurii in Liga I