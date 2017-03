Piturca il face PRAF pe Reghecampf: "Acum a venit momentul sa vorbesc si eu despre familia asta" VIDEO

Atac incredibil al lui Piturca la familia Reghecampf.

"Clujul a disparut, Ploiestiul, Navodariul, Snagovul, Steaua uitati-va pe unde este acum. Astfel de elemente cu tupeu ingrozitor... acum nu mai sunt antrenorul echipei nationale si voi vorbi eu despre aceasta familie. Sunt oameni cu state vechi in fotbal care au facut performante, daca luam de bune interviurile tututor nu ajungem nicaieri.

Nu stiu ce urmeaza la Steaua, tot ce se intampla acolo trebuie sa stie Gigi Becali si el sa ia masurile necesare. Nu neaparat dupa jocul echipei si rezultate, ca astea sunt catastrofale, dar dupa actele de indisciplina mai ales, au influentat atmosfera din cadrul echipei si tot ce s-a intamplat. Eu am aflat a doua zi dupa Zurich, au fost oameni care au fost acolo si au confirmat. Nu e de ajuns ca unul dintre ei, cu care nu am nimic, nu a ajuns la meci? (n.r. Mihai Stoica). Uitati-va la cel care se autointituleaza antrenor la Steaua daca a scos un cuvant, a stat numai pe banca si cand era in picioare era rosu la fata si nu scotea un cuvant. Managerul nu are nicio problema, nu el face sedinte. Gigi l-a scos basma curata pe Reghecampf ca sa il aiba la mana cand il da afara, sa ii dea mai putini bani.

Reghecampf are 10% merite din ce a facut la Steaua. Cand patronul iti aduce jucatori, face echipa, ce merit mai ai?

Becali conduce tot la Steaua, ceilalti sunt executanti, normal ca ii iarta. I-a dojenit putin, treaba era in regula, sanse la campionat, erau locul 2, acum s-a umplut paharul, a vazut ca nu mai ia campionatul si ii da afara. Eu nu mai vorbesc cu Gigi Becali, de ani de zile, toata viata mea nu o sa mai vorbesc. Eu am fost condamnat din cauza lui.", a spus Piturca la Sport.ro