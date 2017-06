Petrescu, asteptat vineri la Cluj sa semneze cu CFR! Patru transferuri realizate: "Ne-am inteles cu Hoban"

Iuliu Muresan anunta ca Dan Petrescu incepe munca la CFR Cluj.

Revenit aseara de la Cardiff, Dan Petrescu a anuntat ca nu se grabeste sa semneze cu CFR deoarece mai are si alte oferte. Totusi, Iuliu Muresan e convins ca antrenorul va incepe vineri munca la Cluj.



"E un acord intre noi si el, am negociat si am batut palma. Acum lucram la acordul efectiv, probabil vom semna azi sau maine si vineri vine efectiv sa inceapa munca. Nu ma tem de celelalte oferte pe care le are, pentru ca el e un om de cuvant", a spus presedintele clujenilor la Digi.

Oficialul a anuntat si primii patru jucatori care se vor alatura lotului condus de Dan Petrescu.

"Vineri vor fi prezenti si unii jucatori noi la reunire. Hoban e mai mult decat atras de CFR, trebuie sa vina sa semnam. Avem un acord semnat, urmeaza sa vina sa semnam contractul efectiv.

Lotul va fi modificat considerabil, e posibil sa avem probleme de omogenitate. I-am luat deja pe Alexandru Vlad de la Dnepr (fundas stanga, 27 de ani), l-am luat pe Marius Coman, atacant de la Clinceni (20 de ani) si pe spaniol, Urko Vera (atacant, 30 de ani)", a mai spus Muresan.

Miriuta e invitat sa antreneze echipa a doua, daca nu va accepta rezilierea contractului.



"Miriuta trebuie sa vina maine pe la club sa discutam. Am vorbit cu el si nu se opune rezilierii. Noi ii propunem, daca vrea, sa antreneze la echipa a doua.

Gica Popescu nu vine, a refuzat. Eu raman presedintele clubului, asa am inteles. Cu Bogdan Mara colaboram, e intermediar cu jucatorii si impresarii", a mai spus Muresan pentru sursa citata.