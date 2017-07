Petrescu a anuntat un supertransfer dupa victoria CFR-ului cu Viitorul: "L-am dorit mult de tot, o sa faca diferenta"

CFR Cluj 2-0 Viitorul | Clujenii au castigat primul derby al campionatului cu golurile lui Urko Vera si Kevin Boli (autogol). Dan Petrescu spune ca echipa sa a meritat pe deplin victoria si le ureaza bafta celor de la Viitorul in UCL. Acesta a confirmat transferul lui Ibrahima Balde.

"Ma bucur ca am spart gheata, pentru ca eu nu prea reuseam sa castig primul meci acasa la echipele pe care le preluam. Viitorul este o echipa buna, cu fotbalisti experimentati.

Noi am avut o atitutine buna, stiam cum va juca Viitorul. Am incercat sa profitam de contraatac, de faze fixe si de talia lui Urko Vera, care e foarte bun in jocul aerian.



Le multumesc celor din conducere, pentru ca l-am dorit foarte mult pe Balde. Sigur, cel putin o luna nu stiu daca va intra in primul 11, pentru ca trebuie sa isi intre in forma si sa se adapteze aici. Dar cand va intra, va face diferenta.



In opinia mea, arbitrajul nu a influentat rezultatul, pentru ca Viitorul nici nu a avut vreo ocazie.

Este o victorie meritata.

Viitorul se va lupta in acest an la titlu, chiar daca a pierdut astazi.

Sper ca toate echipele romanesti sa castige in Europa", a spus Dan Petrescu dupa CFR 2-0 Viitorul.