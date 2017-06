Patrick Petre si-a gasit echipa dupa ce Contra l-a scos din calcule pentru sezonul urmator! Unde va ajunge

Dinamo a anuntat ca Patrick Petre va fi imprumutat in sezonul viitor dupa ce jucator a fost implicat in mai multe scandaluri.

Patrick Petre va fi imprumutat de Dinamo in sezonul viitor iar CSM Poli Iasi are sanse mari sa fie clubul la care va juca mijlocasul! Noul antrenor, Flavius Stoican, este cel care il doreste pe Patrick Petre, anunta Digi Sport.

Cosmin Contra este nemultumit de scandalurile in care a fost implicat Patrick Petre, ultimul dupa ce a fost prins intr-un casino. Cei de la CSM Poli Iasi sunt dispusi sa-i achite integral salariul jucatorului.

Patrick Petre a jucat in doar 13 meciuri de Liga 1 in sezonul trecut la Dinamo, nereusind sa marcheze. El a inscris insa in Cupa Ligii in fata Stelei.