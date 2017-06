Patrick Petre a comis-o din nou! Cum a fost surprins in toaleta unui club. FOTO

Patrick Petre a fost trimis tocmai la Sf. Gheorghe din cauza comportamentului sau.

Petre s-a remarcat mai mult prin viata extrasportiva pana acum la Dinamo, iar Cosmin Contra l-a anuntat ca nu se va baza pe el in sezonul urmator. Jucatorul a fost imprumutat initial la Iasi, insa moldovenii s-au razgandit, iar Petre a ajuns pana la urma la nou-promovata Sepsi.

Se pare ca Petre se distreaza de minune in vacanta pana la startul noului sezon. A fost fotografiat cand fuma in baia unui club. "Cititorul care a trimis imaginea nu a oferit si detalii despre momentul in care a fost facuta fotografia", scrie Gazeta Sporturilor, cea care publica imaginea cu Petre.

Patrick l-a dezamagit crunt pe tatal sau, respectatul Florentin Petre de la Dinamo. Acesta a dezvaluit ca a vrut sa-l dea afara chiar el pe fiul sau de la Dinamo.



"Patrick nu a facut nimic grav. Eu stiam ca va fi imprumutat inainte de ceea ce s-a intamplat ultima data, m-a sunat Adi Mutu si m-a anuntat. M-a deranjat putin situatia, dar sunt constient ca la Sepsi va avea mai multe sanse de a juca.

Eu am vrut sa-l dau afara de la Dinamo, nu mi-a placut cum s-a comportat in momentul in care a iesit pe portile stadionului. Nu poti sa faci asa ceva cand stii cine esti si cand toata lumea este cu ochii pe tine", a spus Florentin Petre la Digi.

