Cosmar pentru Reghe! Asta e detaliul INCREDIBIL din jocul Stelei! Cine e fotbalistul cu DOUA PASE reusite intr-o ORA la ultimul meci

Steaua a pierdut cu 3-1 in derby-ul cu Viitorul si e asaltata de semne uriase de intrebare inaintea derby-urilor cu Dinamo si Astra.

Pe 2 in play-off, Steaua isi propune sa bata TOT pana la final pentru a fi sigura de titlu. Pentru Reghecampf, orice accident de tipul 'Viitorul' poate insemna adio titlu. Si adio Steaua dupa finalul campionatului.

La Ovidiu, Steaua a ramas in 10 inca din minutul 16, dupa eliminarea lui Tamas. Pana la pauza, ros-albastrii au continuat sa traiasca in ofensiva, apoi au renuntat la orice intentie de a riposta la atacurile echipei lui Hagi si au primit gol dupa gol.

Statistica InStat a meciului arata date incredibile din jocul Stelei. Croatul Jakolis pare sa fi suportat cel mai greu eliminarea lui Tamas. Mijlocasul s-a zbatut in banda. Intr-o ora petrecuta pe teren, Jakolis a dat doar doua pase bune si a incercat numai 6 in total, in conditiile in care Tamas a avut 4 reusite din 7 in sfertul de ora pe care l-a jucat! Jakolis nu e singurul care arata problemele serioase de consistenta ale stelistilor. Muniru a dat numai 6 pase desi a jucat mijlocas central, iar Tanase 8! Cei mai buni pasatori ai Stelei cu Viitorul au fost Momcilovic (39), Enache (35) si Pintilii (32).