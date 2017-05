CE LOVITURA! Oferta primita de Contra cu cateva ore inainte de ultima etapa! Este chemat in locul unei legende din fotbal

Cosmin Contra a primit o oferta neasteptata.

Dinamo spera sa reusesca 2 lucruri dificile in finalul acestei primaveri - sa obtina titlul de campioana in aceasta seara si sa-l convinga pe Cosmin Contra sa-si prelungeasca intelegerea!

Primul dintre ele poate fi realizat in aceasta seara, insa pastrarea lui Contra nu este garanta nici de castigarea titlului! Mai ales ca antrenorul de 41 de ani a primit o oferta extrem de tentanta si a inceput negocierile!

FC Goa din India il vrea pe Contra din aceasta vara, echipa neavand antrenor in acest moment. FC Goa l-a avut antrenor pana in luna ianuarie pe legendarul brazilian Zico! Fostul capitan al nationalei Braziliei a fost ales ca antrenor in 2014 in sezonul inaugural din Indian Super League, FC Goa fiind un club fondat pe 26 august 2014!

Cosmin Contra a mai avut echipe exotice antrenate, pregatindu-le in trecut pe Fuenlabrada, Guangzhou R&F si Alcorcon. La FC Goa a jucat inainte sa se retraga si fostul mare jucator de la Arsenal, Robert Pires.