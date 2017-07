Oferta de ultima ora a lui Becali pentru BIJUTERIA de la Botosani! Face orice ca sa-l ia pe Morutan. Cat ofera

Becali insista pentru a-l lua pe Olimpiu Morutan de la Botosani.

Chiar daca sefii clubului din Moldova anuntasera ca jucatorul va continua in Moldova cel putin inca 6 luni, Becali ar putea sa-i convinga in cele din urma sa-si schimbe punctul de vedere.

"Am oferit 700 000 de euro si 20% dintr-un viitor transfer catre FC Botosani. Mi-a spus Iftime ca parca l-am mai inmuiat cu discutia de azi", a dezvaluit Becali la Digi Sport.

Morutan a mai avut o propunere din Rusia, de la TSKA Moscova, dar si de la CFR Cluj. Niciuna n-a fost pe placul Botosaniului. Morutan are 18 ani si 19 meciuri jucate in Liga 1. Pustiul a fost si pe lista de achizitii a lui PSV Eindhoven, insa olandezii nu au facut oferta pentru el in cele din urma.