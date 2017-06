"Oferta a fost acceptata, jucatorul s-a razgandit! Subiectul este inchis!" Motivul pentru care Nedelcu a refuzat Steaua

Steaua l-a adus astazi pe Teixeira, insa transferul lui Dragos Nedelcu a cazut.

Directorul general al FC Viitorul, Cristian Bivolaru, a declarat ca transferul mijlocasului Dragos Nedelcu la FCSB a cazut, lasand sa se inteleaga ca jucatorul ar fi fost nemultumit de faptul ca nu i se garanteaza un loc de titular la echipa antrenata de Nicolae Dica.

"Eu cred ca in momentul de fata, subiectul este inchis. Jucatorul pleaca sambata in cantonament si va intra in programul echipei noastre. Oferta celor de la FCSB fusese acceptata, sub rezerva discutiilor pe care avea sa le poarte jucatorul, alaturi de agentul sau. Nu a fost o problema de ordin financiar, nu de aia a cazut transferul. Nedelcu este un jucator matur, care isi cunoaste potentialul.



Eu am inteles ca el a fost nemultumit de alte lucruri, nu de partea financiara. Cred ca sistemul de joc e o problema, cred ca pozitia lui din teren este o problema. Cred ca ar fi fost un pas inainte in cariera sa doar daca ar fi jucat in toate meciurile, asa cum s-a intamplat la Viitorul, si daca ar fi avut un colectiv si un antrenor care sa-l ajute, din nou, cum s-a intamplat si la Viitorul. Probabil ca el a avut cateva dubii daca nu a mers pana la capat", a declarat Bivolaru la Dolce Sport.

Sursa: News.ro