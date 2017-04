O SUPER CAMPIOANA din Europa il vrea pe LAMPARD al Stelei! Detalii de ultima ora despre afacerea BOMBA la care viseaza Becali

Noua bijuterie a stelistilor, Ovidiu Popescu poate egala recordul istoric al lui Stanciu. Cu 10 milioane de euro vrea sa-l dea Becali la Celtic. "Deac e deja al nostru" - anunta Becali.

In ziua in care a luat al 6-lea titlu consecutiv in Scotia, Celtic l-a remarcat la derbyul Romaniei pe Ovidiu Popescu, stelistul care are clauza de 10 milioane de euro.



Scotienii au ramas la Bucuresti sa negocieze transferul fotbalistului caruia Becali tocmai i-a marit salariul.



"Si Alibec are oferta, dar nu spun de unde" - declara Becali.



Siguri ca vor lua titlul, stelistii isi construiesc deja echipa pentru Champions League.

"Ciprian Deac va fi jucatorul Stelei. Am batut palma, da! Doi jucatori vor fi ai nostri: Junior Morais si Deac!", a confirmat Becali la Sport.ro.