"Nu stiu cat mai rezista Dica! E o relatie bolnavicioasa!" Marea problema a lui Dica in fata lui Becali

Dica are viata grea cu Becali la Steaua.

Fostii colegi din echipa UEFAntastica a ros-albastrilor sunt de partea lui Dica. George Ogararu nu crede ca antrenorul Stelei va mai rezista mult in functie.

"Zielle trecute am dat dat un comunicat prin care ne-am exprimat parerea despre oamenii din presa care fac foarte mult rau. Evident, s-a interpretat ca noi am fi de acord cu genul asta de conducere pe care il are Gigi Becali.

Nu aparam relatia aceasta, este o relatie bolnavicioasa, care nu poate sa duca la ceva bun. N-as fi acceptat niciodata sa antrenez la FCSB pentru ca nu pot sa colaborez in felul acesta. Dica a acceptat si a putut sa o faca, dar nu stiu cat va mai rezista", a spus Ogararu la Telekom Sport.