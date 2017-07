Nou promovata Sepsi se plange ca nimeni nu vrea sa joace cu ea in amicale :) Campioana Ungariei, a 4-a echipa care a refuzat-o

Honved Budapesta nu a vrut sa faca un drum de 170 km pentru a juca un meci impotriva nou promovatei Sepsi Sfantu Gheorghe. Oficialii lui Vardar Skopje "n-au mai raspuns la telefon de doua zile".

Sepsi Sfantu Gheorghe a anuntat o noua schimbare in programul pregatirilor in vederea noului sezon, precizand ca Honved Budapesta a renuntat la amicalul pe care urma sa il dispute cu echipa noua-promovata in Liga I.

"Honved Budapesta este a patra echipa care renunta la meciul amical stabilit in compania echipei noastre. Campioana Ungariei ignora cei 170 de km pana a cantonamentul nostru si nu mai vine sa jucam meciul. Astfel, marti, la ora 17.00 jucam la Mosonmagyaróvár, in compania echipei locale, urmānd ca miercuri, la Felcsút, sa ne masuram fortele cu formatia ungara Csákvár. Dupa terminarea acestui ultim joc, echipa noastra va porni spre casa, urmand, ca perioada de pregatire pentru noul sezon competitional sa continue la Sf. Gheorghe", se arata pe pagina de Facebook Sepsi OSK.

Vineri, Sepsi anunta anularea amicalului de sambata cu Vardar Skopje. Clubul preciza atunci ca oficialii clubului macedonean nu au raspuns la telefon de doua zile.