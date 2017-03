"No, ne lasati sa jucam in Liga a 3-a? :) Burleanu, spre proiectul U Cluj: "Asta e modelul viitorului!"

Razvan Burleanu a fost astazi la un meci al Universitatii Cluj, in Liga a 4-a.

Presedintele Federatiei a fost abordat de un suporter, la finalul meciului dintre U Cluj si Somesul Gilau (11-0).

"No, ne lasati si pe noi sa jucam in Liga a 3-a? Craiovei i-ati dat loc...", i-a strigat fanul.



Razvan Burleanu a zambit si si-a continuat interviul, laudand noul proiect al Universtitatii Cluj.

"Vorbim de un club de traditie, cu o structura de management foarte buna. Impreuna cu suporterii au reusit sa gandeasca un proiect care poate reprezenta un model pentru toate cluburile de traditie, care astazi din pacate nu mai sunt pe prima scena din fotbalul romanesc."

"E pacat ce s-a intamplat cu cluburile de traditie in Romania, dar in acelasi timp trebuie sa intelegem ce s-a intamplat cu ele, ca toate au incaput pe mana unor infractori. Asta e realitatea.", a spus presedintele Federatiei.

U Cluj, aproape 1000 de "socios"

Entuziasmul suporterilor Universitatii Cluj tine clubul in viata.

Echipa joaca acum in Liga a IV-a si exista un nucleu de fani in permanenta conexiune cu echipa.

Mai mult, suporterii au devenit si membri cotizanti, in incercarea lor de a prelua modelul "socios". Chiar daca sumele care ajung in conturile clubului nu sunt mari, fanii spera ca prin gestul lor sa creeze o comunitate puternica in Cluj.

Sunt aproape 1000 de membri cotizanti in acest moment, iar fiecare suporter plateste o taxa anuala de 100 de lei, scrie stiridesport.ro.

"Noul U Cluj" este consitituit ca o asociatie sportiva cu numele "ACSF Alb-Negru al studentilor clujeni".

Echipa e lider in Liga a 4-a.