Niculae si-a facut planul de retragere! :) Bate PRIMUL CUI pe noul Giulesti si isi agata ghetele. Promisiunea facuta fanilor

La noul Rapid infiintat de Primarie va juca si presedintele. Daniel Niculae nu vrea sa se retraga pana cand echipa nu ajunge in prima liga.

Fanii au aprins fumigene in Giulesti, la revenirea lui Pancu si Niculae. La 35 de ani, Niculae a devenit presedintele noului Rapid pentru care vrea sa joace si in liga 1. Daca rapidistii nu promoveaza rapid, Niculae are toate sansele sa joace in baston.



"La primul meci din prima liga, voi pune primul cui din vestiarul noului stadion si acolo imi voi agata ghetele. Ar fi ideal, ceva de vis", spune Niculae.