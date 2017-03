"Niciodata la Steaua", dar la FCSB? Ce ii spune Sumudica lui Becali

Marius Sumudica anunta inca o data ca din vara va fi liber. Nu mai vrea sa continue la Astra.

Sumudica refuza inca o data scenariul ca in viitor sa antreneze la Steaua, insa transmite ca are tot respectul fata de Gigi Becali.

"Azi am facut un gratar cu baietii, dupa antrenament, am mancat o felie de tort si acum sunt langa sotie. Ma gandesc la a 8-a victorie consecutiva in Liga 1, o performanta unica in acest sezon."

"Cred ca la vara voi face pasul de a ma desparti de Astra, cred ca venit randul unei noi provocari. Am mai spus-o, la Steaua nu voi ajunge niciodata, dar asta nu inseamna ca nu-l voi repecta pe patronul de acolo, care baga bani in acest fotbal tot mai sarac din toate punctele de vedere."

"Urmeaza un play-off, un alt campionat, iar toate echipele care vor lua startul vor avea sanse la titlu. Va fi un play-off frumos.", a spus Sumudica pentru Sport Total FM.