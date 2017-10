Negoita, gata sa-l lase pe Nemec la Steaua! SUMA ceruta pentru un transfer din iarna

Becali vrea din nou s-o lase pe Dinamo fara atacant!

Slovacul Nemec a impresionat in Stefan cel Mare si i-a atras atentia lui Gigi Becali. Patronul Stelei ii pune pe masa un salariu asemanator cu al lui Alibec, cel mai bine platit jucator din lot.

Ionut Negoita a aflat ca stelistii discuta cu Anamaria Prodan despre situatia jucatorului, care intra in iarna in ultimele 6 luni de contract. Potrivit Gazetei, Negoita nu mai vrea sa cedeze in fata lui Becali cum a facut-o in cazul lui Gnohere sii i-a stabilit deja suma de transfer lui Nemec: 500.000 de euro pentru un transfer din iarna. "Daca nu vor, sa astepte pana vara viitoare", a transmis Negoita, potrivit sursei citate. Steaua l-a luat pe Gnohere cu 250.000 de euro, aflat intr-o situatie asemanatoare la Dinamo.

Nemec a dat doar doua goluri in acest sezon in campionat, insa la nationala Slovaciei e una din vedetele principale, cu 5 goluri in preliminariile Cupei Mondiale.