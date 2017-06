Nedelcu: "M-am inteles cu Steaua la bani!" ADEVARATUL motiv pentru care s-a razgandit in privinta transferului

Dragso Nedelcu a povestit pentru ProTV de ce a refuzat-o pe Steaua.

In loc sa ajunga in Slovacia, Nedelcu s-a urcat in aceasta dimineata in avionul de Slovenia si va reveni sub comanda lui Hagi la Viitorul.

Nedelcu a acceptat initial oferta Stelei, insa apoi s-a razgandit in ultima clipa. Mijlocasul spune ca s-a inteles in privinta banilor cu Becali si nu a fost interesat de postul pe care urma sa joace sub comanda lui Dica, insa in acest moment prefera sa joace in tara doar pentru campioana Viitorul. Nedelcu asteapta in continuare o oferta din strainatate.

"Le multumesc foarte mult pentru oferta facuta, dar am considerat ca este mai bine in momentul de fata sa raman la Viitorul.

Steaua e clar cea mai titrata echipa din Romania, dar pentru mine in momentul de fata este mai bine sa raman aici.

A fost decizia mea in plan personal, atat. Domnul Hagi m-a sfatuit sa iau cea mai buna decizie pentru mine, atat.

Ar fi foarte bine sa plec afara, daca as putea. Daca nu, la Viitorul este foarte bine.

E o onoare pentru mine sa fiu comparat cu Gica Popescu, le multumesc celor care vorbesc frumos de mine.

Postul pe care joc nu conteaza, nu am o preferinta intre mijlocas central si fundas.

Lucrurile pe plan financar se rezolvasera cu Steaua, dar decizia mea a fost sa raman la Viitorul", a spus Nedelcu pentru ProTV.