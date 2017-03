NEBUNIE in ultima etapa inainte de play-off si play-out. ZIUA CALIFICARII: toate reactiile

4 echipe se bat pentru ultimele 3 locuri din play-off - CFR si Craiova au nevoie de un egal, iar Dinamo si Medias trebuie sa bata.

Fara nocturna, Craiova a fost trimisa sa joace la Pitesti cu Mediasul. E meciul vietii pentru Multescu. Dinamo ajunge in play off dac-o bate pe Pandurii. La fel ca CSU Craiova, CFR are nevoie de un egal cu Viitorul.