Motivul pentru care nu il lasa pe Alibec sa plece. Cum vrea Becali sa arate echipa din vara: 4 transferuri, 2 deja rezolvate!

► Superkombat "INVAZIA GREILOR" e vineri seara la Sport.ro de la 20:00.

► Bilete pentru evenimentul de la Romexpo Bucuresti se gasesc pe Myticket.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Steaua a reusit sa transfere aproape toti jucatorii doriti in ultimii ani. Cu exceptia lui Budescu, niciun nume important nu i-a scapat lui Gigi Becali. Alibec, Gnohere, Tanase, Boldrin sau De Amorim au ajuns la Steaua in ultimele sezoane, Steaua reusind sa transfere de la rivalele Dinamo, Viitorul sau Astra.

De altfel, patronul Stelei a dezvaluit recent ca Alibec a primit deja o oferta din Anglia, insa nu vrea sa il lase sa plece pana nu joaca in grupele UCL.

Pentru sezonul viitor, Becali are pe lista 4 numa pentru prima echipa, iar doua transferuri sunt deja rezolvate. Morais si Deac sunt deja jucatorii Stelei, a anuntat Becali, care vrea sa ii mai transfere pe Horj de la CFR si pe Nedelcu si Florinel Coman de la Viitorul.

Steaua ar urma sa scoata din primul 11 cativa jucatori importanti, cum ar fi Tamas, Pintilii si De Amorim. Daca la Pintilii varsta pare sa isi puna amprenta pe jocul sau, la Tamas si de Amorim evolutiile sunt principala cauza pentru care Becali vrea sa ii inlocuiasca in prima echipa.

Tamas gafeaza in fiecare meci aproape, de multe ori echipa luand gol din cauza greselilor sale, in timp ce De Amorim nu a avut pana acum evolutiile dorite de patron din momentul in care l-a transferat de la Astra.

Singurul semn de intrebare din vara este pe postul de fundas stanga, unde Morais a avut evolutii sub Momcilovic in acest sezon, fundasul stanga al Stelei fiind unul dintre cei mai buni oameni din echipa.

Cum vrea Becali sa arate Steaua sezonul viitor:

Nita - Pleasca, Balasa, Horj, Morais - Popescu, Nedelcu - Enache, Deac, Tanase - Alibec