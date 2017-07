Moke a dat lovitura dupa plecarea de la Steaua! A semnat cu o echipa deja calificata in Europa League

Steaua l-a dat afara pe Wilfred Moke in aceasta vara insa mijlocasul, folosit fundas de improvizatie de Reghecampf, a ajuns sa semneze cu o echipa deja calificata in grupele Europa League.

Moke a batut palma cu Konyaspor, echipa ce a castigat Cupa Turciei sezonul trecut, dar care a terminat abia pe locul 9 in campionat.

La Konyaspor mai joaca Ioan Hora, fostul jucator de la Pandurii si CFR.

Konyaspor have reached an agreement to sign DR Congolese defender Wilfred Moke from Romanian side FCS Bucuresti. pic.twitter.com/wYaX306XCs