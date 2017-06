Mititelu, DISTRUS dupa decizia in cazul dezafilierii Craiovei: "E CRIMA! Judecatorii sunt SCLAVII sistemului!"

Lui Adrian Mititelu nu-i vine sa creada ca instanta a decis achitarea lui Sandu si Dragomir in procesul dezafilierii FC U Craiova.

Romania in sferturi la Europeanul de Minifotbal! Joi, 21:00, in direct la Sport.ro!

Mititelu ii ataca pe magistratii care au luat hotararea finala si spune ca niciun argument logic nu verdictul instantei.

"Este o decizie criminala care arata ca in Romania justitia este iluzorie. Statul mafiot conduce aceasta tara. Este incredibil, inadmisibil. Mi s-a confiscat o societate in care am investit peste 25 de milioane de euro. Justitia romana si-a batut joc de mine. Judecatorii sunt sclavii sistemului.

Nu au dat o solutie in conformitate cu legea, au facut o comanda. La ce probatoriu exista, la ce dovezi am dus acolo.. e strigator la cer, e inadmisibil. Sunt o rusine a justitiei. Le dau acatiste la toate bisericile. Sunt niste criminali acesti judecatori, criminali sunt. Le doresc si lor si copiilor lor sa aiba parte de aceeasi justitie pe care am avut-o eu!", a spus Mititelu pentru PRO TV.