"Mi-ar face o onoare sa stea langa mine!" Anuntul facut de Gigi Becali despre Dan Petrescu

Gigi Becali l-a laudat pe Dan Petrescu, cel care a jucat la Steaua intre 1985 si 1991.

Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Marti, 21:45, in direct la Sport.ro, Leicester - Sevilla in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Dupa ce Dan Petrescu a declarat ca ii poarta noroc Stelei si ca daca ar avea abonament Steaua ar castiga titlul fara probleme, Gigi Becali l-a invitat pe fostul campion al Romaniei cu Unirea Urziceni sa stea alaturi de el in loja.

"Dan Petrescu nu are nevoie de abonament, fizicul lui, prezenta lui este suficienta pentru a intra. Mi-ar face o onoare sa stea in dreapta mea in loja. Dan Petrescu a facut ceva pentru Steaua, un om curat care si-a vazut de treaba lui, de fotbalul lui, de echipa lui.



Dan Petrescu este binevenit in toata viata lui in dreapta, in stanga, unde vrea el in loja mea, sa-si aleaga locul. Nu are nevoie de abonament" a spus Gigi Becali la Sport.ro

"Am venit sa aduc victoria Stelei. Am vorbit cu domnul Argaseala: nu cred că a fost vreodata să vin la meci si Steaua sa nu bata. I-am zis sa-mi faca abonament daca vor sa ia campionatul" a spus Dan Petrescu conform Dolce Sport dupa partida cu CFR Cluj de pe National Arena, meci la care a fost prezent in tribune.