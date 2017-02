Mesajul lui Mutu dupa victoria impotriva Craiovei: "Sa-si bage mintile in cap, mai avem un meci"

Dinamo 2-1 CSU Craiova | "Cainii" respira aer de Play Off, dar nu sunt inca 100% siguri. Acestia trebuie sa bata Pandurii in ultima etapa a sezonului regulat.

Adrian Mutu, managerul lui Dinamo, a vorbit la finalul partidei de pe National Arena, incheiata cu victoria formatiei alb-rosie, scor 2-1 impotriva Craiovei.

Mutu spune ca venirea lui Contra a schimbat complet jocul lui Dinamo, dar ii avertizeaza pe jucatori ca nu trebuie sa se relaxeze inaintea partidei cu Pandurii.

"Ma bucura sa vad atitudine. Am avut un meci foarte greu si ii felicit pe baieti pentru modul in care au jucat, merita un loc in Play Off.

Incercam sa redresam situatia grea, de fapt Contra incearca. Mai avem o finala de jucat si le transmit baietilor sa-si bage mintile in cap si sa bata Pandurii. Nu vreau sa vad relaxare. Sunt sigur ca si Cosmin stie acest lucru.

Dar trebuie sa ii lasam sa se bucure acum.

Nu suntem in Play Off, sa nu ne entuziasmam, trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant.

Probabil ca Steaua nu isi doreste ca Dinamo sa joace in Play Off, dar sunt sigur ca ei isi vor apara corect sansele. Nu mai putem vorbi in 2017 despre astfel de lucruri.

Contra a venit cu o mentalitate noua, a lucrat la psihic. Eu am zis ca nu e problema legata de valoare. Acum, echipa creste, baietii joaca, se lupta pentru fiecare minge", a spus Adrian Mutu dupa Dinamo 2-1 CSU Craiova.