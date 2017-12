Mesaj pentru Becali: "Da-l pe Andrei Vlad!" Portarul de 18 ani al Stelei, titular in 3 infrangeri

Florin Prunea considera ca este mai bine ca Andrei Vlad sa fie imprumutat pentru a prinde experienta.

Florin Prunea, fostul portar al Generatiei de Aur, e de parere ca Andrei Vlad ar trebui sa plece imprumut la o alta echipa din Liga I, pentru a prinde experienta.

"Cu tot respectul pentru acest copil, eu cred ca cel mai bine pentru el este sa fie imprumutat in iarna la o echipa unde are sanse sa joace meci de meci. Doar asa poate progresa. Cu Nita la Steaua lui Vlad ii va fi foarte greu sa se impuna."

"Eu stiu ca Gigi Becali a dat 400.000 de euro pe el, dar se vede ca echipa inca nu are siguranta cu acest pusti in poarta. Sau mai este varianta ca Nita sa fie vandut in iarna asta, iar Gigi sa riste din primavara cu Vlad. Insa nu prea cred in aceasta varianta."

"Dupa ce o sa apere undeva constant o sa vedeti ca Vlad va acumula experienta, iar atunci lumea nu o sa mai gandeasca la faptul ca Nita era mai bun daca juca el in aceste ultime doua partide din Europa League. Din pacate la echipele noastre titrate din Liga 1 nu gasesti un portar titular la doar 18 ani. Trebuie sa ai o valoare mult prea mare ca sa aperi la aceasta varsta. Nici Tatarusanu nu s-a impus de tanar la Steaua. A trebuit sa ii stea o perioada rezerva lui Zapata", a declarat Prunea pentru Fanatik.

Andrei Vlad, portarul de 18 ani al Stelei, i-a luat locul lui Nita in ultimele doua meciuri de Europa League, infrangerile cu Plzen si Lugano. Vlad a aparat si in infrangerea 0-1 cu Viitorul, din campionat.