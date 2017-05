LPF vrea sa schimbe sistemul din Liga I: mai multe echipe in PLAY OFF! Anuntul lui Gino Iorgulescu

LPF nu este de acord cu sistemul propus de FRF si a venit cu o alta varianta.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

LPF propune o varianta de schimbare a sistemului competitional pentru Liga I, in care primele opt echipe clasate la finalul sezonului regulat sa joace in play-off, fata de sase acum, iar ultimele sase formatii sa dispute play-out-ul, fata de opt in campionatul 2016/2017.

Acesta este raspunsul ligii la propunerea societatii Hypercube, angajata de FRF, de adoptare a sistemului danez, unul foarte complicat in opinia forului condus de Gino Iorgulescu.

LPF a luat in discutie sistemul competitional, propus de firma olandeza Hypercube, pentru Liga I, dupa modelul danez, analizand aspectele pozitive si negative care decurg din aceasta schimbare. Printre altele, liga a ajuns la concluzia ca sistemul este foare complicat, inechitabil, iar unele echipe joaca prea putine meciuri.

"Sistemul competitional danez se desfasoara in mai multe faze, dupa cum urmeaza:

Faza I – sezonul regulat in care fiecare echipa joaca 2 meciuri, acasa si in deplasare, cu celelalte echipe participante la competitie. Aceasta faza cuprinde 26 de etape a cate 7 jocuri fiecare.

Faza a II-a – cuprinde sezonul playoff si playout. in playoff vor participa echipele clasate pe locurile 1-6 la finalul sezonului regulat, in timp ce in playout vor participa echipele clasate pe locurile 7-14 la finalul sezonului regulat. Aceste echipe vor fi impartite in doua grupe a cate 4 echipe.

Faza a III-a – cuprinde jocurile de baraj pentru stabilirea ultimului loc de Europa League si jocurile de baraj pentru evitarea retrogradarii.

in cadrul acestui sistem, nu intervin modificari semnificative asupra playoffului, cu toate ca in faza jocurilor de baraj pentru stabilirea ultimului loc de Europa League va fi implicata si o echipa din playoff.

Implementarea sistemului competitional danez presupune schimbarea sistemului de disputare a playoutului, care va avea 6 etape, in loc de 14 etape asa cum se disputa in actualul sistem competitional. Echipele din playout vor fi impartite in doua grupe predefinite: locurile 7, 10, 11, 14 alcatuiesc o grupa (A), iar locurile 8, 9, 12 si 13 alcatuiesc cealalta grupa (B).

Echipele clasate pe primele doua locuri din fiecare grupa (A si B) se vor califica in faza jocurilor de baraj pentru stabilirea ultimului loc de Europa League. Aceasta faza cuprinde urmatoarele jocuri care se vor disputa in sistem tur-retur:

- echipa clasata pe locul 1 din grupa A va juca impotriva echipei clasate pe locul 2 din grupa B;

- echipa clasata pe locul 2 din grupa A va juca impotriva echipei clasate pe locul 1 din grupa B;

- castigatoarele celor doua meciuri de mai sus, joaca intre ele pentru accederea in cadrul ultimului meci din aceasta faza;

Castigatoarea meciului de mai sus, va disputa un singur joc cu echipa clasata pe ultimul loc de Europa League din playoff (de exemplu, pentru sezonul 2018 – 2019 locul 3 din playoff).

Tot in faza a III-a se vor disputa si jocurile de baraj pentru evitarea retrogradarii, in sistem tur-retur, dupa cum urmeaza:

- echipa clasata pe locul 3 din grupa A va juca impotriva echipei clasate pe locul 4 din grupa B;

- echipa clasata pe locul 4 din grupa A va juca impotriva echipei clasate pe locul 3 din grupa B;

Echipele care pierd meciurile de mai sus, vor retrograda in Liga 2, in timp ce echipele castigatoare vor juca un alt meci, in sistem tur-retur, pentru mentinerea in Liga I. Echipa castigatoare a acestui joc va ramane in Liga I, in timp ce echipa care pierde acest joc va disputa un meci de baraj, tot in doua manse, pentru evitarea retrogradarii, cu ocupanta locului 3 din Liga 2", se arata in analiza LPF.

Liga a identificat doua aspecte pozitive ale acestui sistem si sapte negative:

"ASPECTE POZITIVE

- Miza sportiva pentru castigarea play-out-ului;

- Un calendar competitional mai lejer.

ASPECTE NEGATIVE

- Scaderea numarului de jocuri, fapt care atrage nemultumiri din partea partenerilor media;

- Ultimul meci din cadrul fazei jocurilor de baraj pentru Europa League se va disputa intr-o singura mansa, si nu in sistem tur-retur, favorizand norocul in locul unei performante sportive sustinute de-a lungul intregului sezon;

- Jucatorii de la echipele din playout vor putea fi lipsiti de meciuri oficiale pentru o perioada mai mare de 2 luni, care se vor adauga la cele aproximativ 2 luni de pauza din timpul iernii, ceea ce afecteaza programul de pregatire si, mai ales, de periodizare a antrenamentului fotbalistilor de performanta;

- Sistemul propus este complex si va fi greu de inteles de catre suporteri;

- Modificarea propusa ar veni la putin timp dupa schimbarile de acum 2 ani, putand crea o adevarata confuzie in randul fanilor, care abia s-au obisnuit cu sistemul actual de disputare al Ligii I;

- Timpul de implementare pentru noul sistem este foarte scurt, de numai o luna, in contextul in care FRF propune noul format competitional al Ligii I incepand cu sezonul 2017/18;

- Oportunitatea implementarii acestui sistem, tinand cont de faptul ca FRF sustine ideea ca incepand cu sezonul competitional 2019/20 al Ligii I sa participe 16 cluburi."

in aceste conditii, Liga Profesionsta de Fotbal a invitat televiziunile partenere la sediul LPF pentru o discutie asupra acestuia. Partenerii media au impartasit punctul de vedere exprimat de LPF cu privire la modificarea Ligii I conform sistemului propus de firma Hypercube.

"in cadrul dezbaterii a fost identificata o modificare a actualului sistem competitional care sa creasca atractivitatea competitiei si care ar putea sa satisfaca interesele tuturor membrilor familiei fotbalului.

Modificarea vizeaza o singura schimbare a sistemului actual, in sensul in care playofful sa fie disputat intre echipele clasate pe locurile 1-8 la finalul sezonului regulat, iar playoutul intre echipele clasate pe locurile 9-14 de la finalul sezonului regulat.

Avantajele inversarii numarului de echipe participante in playoff si playout sunt urmatoarele:

- cresterea atractivitatii playoffului prin (a) disputarea unui numar mai mare de meciuri in aceasta faza si implicit o acoperire geografica mai mare (b) mai multe echipe implicate in lupta pentru calificarea in competitiile europene (c) mai multe meciuri disputate de echipele cu un numar ridicat de suporteri (4 meciuri in plus pentru fiecare echipa) (d) venituri suplimentare din vanzarea de bilete;

- cresterea atractivitatii playoutului, deoarece lupta pentru evitarea retrogradarii devine mult mai stransa, cele 6 echipe participante in aceasta faza avand sanse reduse de a se distanta una fata de cealalta pana la disputarea ultimei etape;

- nu implica reducerea numarului total de jocuri ale Ligii 1 – Orange, conservandu-se astfel asteptarile partenerilor media;

- acest sistem ar putea fi implementat cu usurinta in perioada scurta ramasa la dispozitie pana la startul noului sezon", arata LPF.

Avand in vedere propunerea Hypercube de restructurare a competitiei Liga I dupa modelul danez, precum si modificarea actualului sistem prin inversarea numarului de echipe in play-off (8 echipe) si play-out (6 echipe), LPF invita suporterii, cluburile si presa la un dialog pe aceasta tema.

"Pe pagina de Facebook LPF vom prezenta un sondaj in acest sens, la care va invitam sa raspundeti deoarece interesul fanilor este primordial pentru reprezentantii fotbalului profesionist din Romania", se mai arata in comunicatul ligii.



Sursa: news.ro