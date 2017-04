"Linistit o sa fiu cand luam campionatul, ca mi-au iesit si peri albi". Ce spune Reghecampf dupa ce Steaua s-a "rupt" de Viitorul

CSU Craiova 0-1 FCSB | Ros-albastrii iau doua puncte avans fata de Viitorul, dupa ce echipa lui Hagi a remizat cu CFR (0-0). Laurentiu Reghecampf a vorbit la finalul partidei.

"Nu sunt mai linistit, linistit o sa fiu la finalul campionatului, cand vom avea titlul in maini. Trebuie sa avem aceleasi evolutii, sa ramanem concentrati.

Am legat 3 victorii, e foarte important, am spus ca in Play Off vom juca altceva.

Imi aduc insa aminte de infrangerea de la Viitorul, un meci foarte slab facut de noi. Dar ma bucur ca ne-am revenit si am legat aceste victorii.

Jucand din 3 in 3 zile, fotbalistii resimt o anumita oboseala. Din acest motiv am jucat cu Pintilii si Sulley, m-am gandit ca sunt mai proaspeti. Sulley nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor, dar nu e o problema, asta nu inseamna ca nu va mai avea sanse.

Ma bucur pentru Harlem, e foarte important ca avem jucatori care vin de pe banca si pot marca. Si Jakolis a intrat bine.

Am castigat trei puncte, asta e important. Sigur, era bine daca incheiam lucrurile mai rapid, sa nu albim pe banca, ca vedeti ca am albit si eu, dar nu le pot reprosa jucatorilor acest lucru cand inving", a spus Laurentiu Reghecampf dupa meciul de la Severin.