Jucatorul anuntat la Steaua de Becali a semnat cu o alta echipa! Unde a ajuns Bole

Lukacs Bole si-a incheiat contractul cu Poli Iasi, dar n-a venit la Steaua, asa cum anunta Becali acum doua luni.

Mijlocasul a fost prezentat la Ferencvaros Budapesta. Bole a avut oferte din Asia, insa a preferat sa revina acasa. Maghiarul de 27 de ani a jucat 90 de meciuri in Liga 1 pentru Poli Iasi, a marcat de 14 ori si a oferit 13 assisturi. Bole poate juca pe stanga, dar si in centru sau pe partea dreapta a liniei de mijloc. Inainte sa ajunga in Romania, Bole a mai jucat pentru Kaposvar, intre 2009 si 2014.

"Am vorbit cu Steaua, impresarul meu a discutat cu ei", a recunoscut Bole acum o luna. Becali a renuntat la trannsferul sau dupa loviturile pe care le-a dat in aceasta vara pe piata transferurilor, Budescu si Teixeira.