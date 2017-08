Dispar MILIOANELE din sacul lui Becali? Alibec, printre cei mai SLABI atacanti ai sezonului. In ce top NEGRU a intrat

Steaua viseaza la un transfer-record pentru Romania odata cu vanzarea lui Alibec.

Cifrele acestui sezon nu sunt insa referinte prea bune in CV-ul lui Denis. Becali isi propune sa ia nu mai putin de 15 milioane de euro, dar s-ar multumi si cu 10. Este exact numarul de goluri marcate de Alibec dupa venirea la Steaua, in ianuarie. Numai unul a venit insa in acest sezon, dar nu in campionat, ci in preliminariile Champions League, cu Plzen.

Gnohere a marcat de 4 ori, dar pare sa n-aiba nicio sansa reala sa fie titular cat timp Alibec ramane. Asta desi Denis e intr-un top negru al campionatului! Alibec e printre cei 4 atacanti titulari ai echipelor din prima liga fara gol marcat de la startul sezonului. Ceilalti 3 sunt Daniel Popa, Andrei Cristea si Golubovic, toti la echipe cu pretentii mult mai mici decat ale Stelei.

Cel mai bun sezon al lui Alibec a fost 2015-2016, cand a si iesit campion cu Astra. Atunci a marcat de 19 ori in 33 de partide jucate in toate competitiile. Nici anul trecut nu i-a mers rau. Pentru Astra si Steaua, Denis a inscris de 16 ori!