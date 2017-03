Iordanescu, umor involuntar: "Acum inteleg... Gigi Becali il sustine pe Reghecampf cu TARIE!" :)

Anghel Iordanescu a fost astazi pe "Anghel Iordanescu" sa vada meciul dintre Voluntari si Pandurii, 1-1.

Anghel Iordanescu e de parere ca Steaua are cele mai mari sanse la titlu in acest sezon. Fostul selectioner a oferit o declaratie amuzanta, in contextul actual, cand a explicat ca acum si-a dat seama ca "Becali il sustine pe Reghecampf cu tarie."

"Dupa parerea mea, tot Steaua va castiga campionatul, chiar daca traverseaza o perioada mai delicata."

"Are un lot bun, competitiv, are un antrenor foarte bun. Pe langa toate acestea, inteleg acum, destul de tarziu, ca Gigi Becali il sustine pe Reghecampf cu tarie. Si asta trebuie sa ii dea lui linistea de care are nevoie."

Becali sa plateasca pacea cu Armata!

Iordanescu il sfatuieste pe Gigi Becali sa plateasca armistitiul cu Armata.

"Cred ca Gigi Becali trebuie sa faca tot ce ii sta in putere sa se impace cu Ministerul Apararii."

"Fotbalul romanesc are nevoie de Steaua. Fara Steaua, fotbalul romanesc ar insemna mult prea putin."

"Nu stiu care sunt relatiile dintre Gigi Becali si Ministerul Apararii, dar el trebuie sa inteleaga, chair daca face eforturi financiare, ca trebuie sa salveze Steaua si sa se impace cu Ministerul."

Atunci cand vine vorba despre razboiul Steaua FCSB vs. Steaua CSA, Iordanescu "joaca" in ambele tabere - se da prieten cu Becali, dar il sustine din umbra si pe Marius Lacatus.

"Am vorbit si vorbesc foarte des cu Marius Lacatus. Il sustin si il voi sustine in continuare, pentru ca imi este foarte apropiat.", a mai spus Anghel Iordanescu.