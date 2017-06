Inca o plecare de la Steaua! Becali l-a trimis "cu forta" la Astra pentru a fi sigur ca il ia pe Morais

Steaua s-a mai despartit de un jucator.

Steaua s-a despartit de mai multi jucatori in aceasta vara, Tamas, Muniru sau Moke fiind anuntati ca nu mai fac planurile echipei. Un alt jucator de care se desparte Steaua e Robert Vilceanu.

Acesta a fost imprumutat la UTA si va fi trimis definitiv la Astra, pentru ca giurgiuvenii sa il lase pe Morais sa vina la Steaua fara probleme. Acesta a semnat deja cu Steaua insa are o clauza in contract care le permite astralilor sa ii faca probleme.

"Din ce am inteles, va fi un transfer definitiv. Initial a fost vorba de un imprumut pe doi ani, dupa aia s-a schimbat. Va fi un transfer definitiv. Sper sa aleg bine si sa joc. Ma bucur ca am venit la UTA. Nu-mi pare rau, chiar nu regret nimic. Mi se pare o experienta foarte buna pentru ca am jucat si aveam nevoie de asta", a spus Vilceanu la Digi.