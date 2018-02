IMAGINI SOCANTE! ASA arata 'perfectiunea' VAR. Ce s-a intamplat aseara la meciul lui United din Cupa

Tehnologia VAR a dat aseara un fail de zile mari la Huddersfield - Man United din Cupa Angliei!

Arbitrii i-au anulat lui Juan Mate un gol pe motiv de offside dupa ce s-au folosit de avantajele noii tehnologii. E mult spus avantaje, pentru ca liniile trasate electronic au aratat multe imperfectiuni. :) VAR se testeaza in Cupa Angliei in acest sezon. Sefii fotbalului englez iau in calcul introducerea tehnologiei si in Premier League de la anul.

Chiar fara golul lui Mata, United n-a avut probleme sa castige la Huddersfield. S-a terminat 2-0 pentru echipa lui Mourinho. Lukaku a marcat ambele goluri.