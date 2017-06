Imagini EPICE! Champions League in liga a 4-a la Ploiesti! Ce coregrafie 3D SENZATIONALA au facut fanii de la Petrolul

Atmosfera SENZATIONALA pe Ilie Oana pentru meciul de promovare cu Dentas Tartasesti!



Fanii Petrolului au facut o atmosfera de Champions League la returul barajului de promovare in C! Suporterii au pregatit o coregrafie 3D pe care au afisat-o pe toata tribuna, alaturi de o imagine superba in peluza!