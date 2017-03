"Ii las pe jucatori sa bea o naveta de bere si sa manance 10 pizza!" :)) Anuntul facut de Sumudica de ziua lui

Sumudica implineste azi 46 de ani. Isi incepe ziua la antrenament, apoi ramane cu echipa la o bere. :)

Sumudica spune ca secretul succesului sau la Astra e relatia pe care o are cu jucatorii. Nu-i amendeaza nici daca vin cu kilograme in plus la antrenamente. :)

"Ma duc la Ploiesti, am antrenament. Pregatim meciul de luni, cu Botosani. O sa mai stam o jumatate de ora dupa sedinta de pregatire, bem o bere. Mi-e frica de meciul cu Botosani, venim dupa o serie buna. Sper sa terminam in primele 3 si in acest sezon, asta e obiectivul meu, asta imi doresc de ziua mea", a spus Sumudica la Digisport.

Antrenorul campioanei se teme ca eliminarea din Europa League va afecta randamentul echipei. Jucatorii Astrei se simt cel mai bine cand joaca din 3 in 3 zile. :)

"Avem jucatori cu experienta foarte mare. Cand jucam la 3 zile, aratam foarte bine chiar cu jucatori de peste 30 de ani. Sper sa reusim sa tinem acelasi ritm si cand o sa avem jocuri la o saptamana, de asta ma tem acum. Avem atmosfera buna, ii las mai liberi pe jucatori. Daca unii au un kilogram, doua in plus, eu nu ma supar. Ii las sa bea si o naveta de bere si sa manance 10 pizza, daca dau totul in teren eu sunt multumit. Cand ii las liberi, ii oblig de fapt, asa scot maximum de la el", a explicat Sumudica.