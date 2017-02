Hagi s-a temut de un nou caz Ekeng in Liga I! Ce probleme are Nimely

Hagi s-a temut de un nou caz Ekeng in Stefan cel Mare, unde a castigat si a ramas pe primul loc in Romania.

Golgheterul Viitorului din amicale, Nimely are probleme cu inima. Hagi n-a vrut sa riste si nu l-a bagat cu Dinamo.



Nepotul lui Ueah va face controale amanuntite in aceasta saptamana.



Fotbalistul crescut de Manchester City are 25 de ani.