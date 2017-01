Hagi a stabilit unde isi va pregati jucatorii pentru TITLU. Ce amicale va juca liderul Ligii I in cantonament

Viitorul lui Gica Hagi a iernat pe primul loc al Ligii I. Pe data de 9 ianuarie, jucatorii formatiei de la Ovidiu se vor reuni si vor pleca in cantonamentul de iarna.

Hagi isi va pregati elevii pentru ultimele etape din sezonul regulat si pentru Play Off in Cipru. Formatia antrenata de acesta va sta in Cipru in perioada 10-24 ianuarie si va sustine cinci meciuri de verificare.

Viitorul lui Hagi se va duela in cantonament cu doua echipe cipriote, dar si cu Levski Sofia, FC Ural, din Rusia, si FK Atlantas, din Lituania.

In a doua parte a cantonamentului, primei echipe li se vor alatura si fotbalistii echipei secunde, care joaca in Youth League. Acestia se vor pregati pentru meciurile cu FC Copenhaga.

Programul Viitorului

FC Viitorul - Enosis Neon Paralimni (loc 4 Cipru Liga a II-a), 14 ianuarie

FC Viitorul - Ermis Aradippou (loc 6 Cipru Liga I), 17 ianuarie

FC Viitorul - Levski Sofia (loc 2 Bulgaria Liga I), 20 ianuarie

FC Viitorul - FC Ural (loc 13 Rusia Liga I), 22 ianuarie

FC Viitorul - FK Atlantas (loc 4 Lituania Liga I), 23 ianuarie