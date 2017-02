Greu de ucis! Pustai are palmares de invidiat cu Steaua: "Avem istorie frumoasa, vrem calificarea in play-off"

Cristi Pustai si Sumudica sunt cei mai puternici adversari ai Stelei.

Aflata in cursa de urmarire a celor de la Viitorul, Steaua nu isi permite prasi gresiti cu Gaz Metan Medias, o echipa insa care i-a pus mereu probleme. Mediesenii vor lupta din greu cu Steaua. Cu cele 3 puncte se vor califica in play-off. Cristi Pustai are un palmares de invidiat cu Steaua, 5 victorii si 6 infrangeri si se poate lauda ca doar el si Sumudica au reusit atatea victorii cu echipa ros-albastra. Pustai il conduce si pe Reghecampf cu 2-1. In tur, Mediasul s-a impus cu 1-0 pe National Arena. De atunci, Gaz Metan a intrat in insolventa si si-a pierdut golgheterul, pe Llullaku.

"Noua ne trebuie matematic 3 puncte pentru a fi calificati in play-off. Ne tot chinuim de ceva vreme sa obtinem cele 3 puncte. Din pacate ultimele 4 rezultate au fost nefavorabile, speram ca aceasta serie neagra sa se termine si ca va fi mai bine. Ca orice meci cu Steaua, sper sa fie unul spectaculos, noi avem o istorie destul de frumoasa in fata Stelei, ceea ce ne da dreptul sa speram la a rezolva problema din meciul direct pentru a ne califica in play-off.

Vorbeam cu jucatorii ca nu ar fi normal sa avem pe umeri miza play-off-ului, pentru ca in acest sezon am fost de multe ori si pe locul 2, pe 3 apoi constant pe 4, deci ar fi cazul sa schimbam obiectivul si sa ne gandim ca un obiectiv pertinent ar fi clasarea pe locul 3-4'', a spus Cristi Pustai.