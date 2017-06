Gol SUPERB pentru Hagi in ultimul amical! Ce a facut Viitorul cu Zira din Azerbaidjan. VIDEO

Echipa lui Hagi a castigat primul meci de dupa finalul nebun din Liga 1!

Viitorul a batut-o cu 2-1 pe FK Zira. Azerii au deschis scorul in minutul 5, dar pustii lui Hagi au intors rezultatul in favoarea lor dupa pauza. Stoica si Morar au marcat. Ultimul a inscris cu un sut superb, cu efect, de la marginea careului, dar a si ratat un penalty in minutul 80.

FC Viitorul: Rîmniceanu (46 Buzbuchi) - Rădoi (46 Boboc; 68 Grecu), Hodorogea (58 Nedelcu), M. Constantin (46 Boli), Vînă (46 Panait) - Roșu (46 Ciobanu), Mladen (46 Iacob), Herea (46 Lopez; 86 Boboc) - Purece (46 Stoica), Țucudean (46 Morar), Chițu (46 Cicâldău)

Viitorul revine azi in Romania, dar nu ramane acasa decat doua zile. Vineri, campioana Romaniei pleaca in Slovenia pentru al doilea cantonament.