Galatasaray vine in Romania, Hagi vorbeste despre singura oferta pe care ar accepta-o: "Manager, eu sa raspund de tot!"

Hagi a anuntat ca un oficial al clubului Galatasaray va veni la Ovidiu, in vizita la Academie.

Presa din Turcia a scris saptamana aceasta ca Galatasaray ii va propune lui Hagi rolul de colaborator, adica un om de incredere care sa aiba un cuvant de spus in ceea ce priveste campania de transferuri.

Hagi spune ca nu se pune problema de asa ceva. Singura oferta pe care ar accepta-o din partea clubului la care a facut istorie este cea de manager.

"Nu am o colaborare cu Galatasaray. Pot sa am o colaborare cu Galatasaray doar ca manager, atat, daca manageriez eu lucrurile. Daca nu, eu am un club, o academie, manageriez clubul meu. Nu o sa fiu consilier, nu o sa fac eu transferurile la Galatasaray, cand nu trebuie sa raspund. Eu sunt un tip responsabil. Eu nu fac lucruri pentru altii. Daca va fi vreodata nevoie de mine acolo, bine, daca nu, nu. Am jucat acolo, am facut-o bine. Daca intr-o zi vor apela la mine, ei trebuie sa fie convinsi de lucrul asta. Daca nu sunt convinsi, sa fie sanatosi! Vreau sa vad ca ajung din nou in Europa sa faca performanta. Vreau sa vad ca merge bine Galatasaray."

Hagi asteapta vizita unui oficial de la Galatasaray.

"Ce stiu eu, e ca vor sa vina sa viziteze academia si clubul, ca au fost impresionati. Eu stiu de o vizita din partea cuiva din club. Restul e poveste, nu s-a tratat nimic, nu s-a vorbit nimic", a mai spus managerul Viitorului.

Steaua si Viitorul se intalnesc luni, pe National Arena, intr-un meci capital pentru lupta la titlu.