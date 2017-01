Fundas de Champions League la Dinamo? Andone incearca sa dea lovitura dupa plecarile lui Gnohere si Lazar

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Ioan Andone vrea sa il aduca la Dinamo pe Ivan Ivanov, fundas central de 28 de ani ce este liber de contract in acest moment. Acesta a fost elevul lui Andone la CSKA Sofia si a mai jucat in cariera, printre altele, la Partizan, Basel si Panathinaikos.

Ivanov s-a despartit de greci in aceasta iarna si poate veni fara pret de transfer, singura problema fiind salariul. Dinamo i-a oferit 10.000 de euro pe luna, insa bulgarul are oferte mai mari de la alte echipe din afara.

Daca l-a transfera pe Ivanov, Andone ar reusi sa faca practic primul transfer la Dinamo in aceasta iarna dupa ce echipa a fost decimata de plecarile lui Gnohere si Lazar.

Bulgarul a jucat in acest sezon de Europa League cu Panathinaikos, marcand si un gol, cu Brondby, si a mai evoluat in Liga Campionilor cu Partizan dar si cu Basel, jucand chiar impotriva Stelei in egalurile din 2013, 1-1 in Elvetia si pe National Arena.