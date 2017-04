EXCLUSIV | Raspunsul lui Becali, dupa ce Celtic a venit la Bucuresti pentru Ovidiu Popescu! Cand pleaca mijlocasul

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Unul dintre remarcatii inceputului de an in tricoul ros-albastru, Ovidiu Popescu a devenit intr-un timp foarte scurt si o posibila tinta pentru cluburile din strainatate.

Mijlocasul transferat de FCSB de la ACS Poli Timisoara s-a impus in prima formatie a lui Laurentiu Reghecampf, devenind totodata si unul dintre favoritii patronului Becali, care a decis sa ii dubleze salariul in urma cu o luna.

Un prim club din strainatate care a inceput sa il monitorizeze pe Ovidiu Popescu este Celtic Glasgow, a doua cea mai titrata echipa a Scotiei, fosta campioana a Europei.

Scotienii de la Celtic au venit pe National Arena, la meciul cu Dinamo, pentru a-l urmari pe mijlocas, acestia plecand, potrivit surselor www.sport.ro, destul de multumiti.

Cu o clauza de reziliere in valoare de 10 milioane de euro, Popescu trebuie sa mai astepte insa putin pentru un transfer, spune patronul FCSB, Gigi Becali.

Becali a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, despre viitorul lui Ovidiu Popescu. Acesta a spus ca, cel putin pentru moment, se indoieste ca poate primi pentru Popescu o oferta mai mare de 3-4 milioane de euro. Acesta vrea sa mai astepte ca jucatorul sa creasca, in speranta ca va obtine o suma poate egala cu cea incasata in schimbul lui Nicusor Stanciu.

"Lui Ovidiu Popescu i-am dublat salariul acum doua luni, dar i-am zis sa nu vina la mine si sa planga ca a venit nu stiu ce echipa si il vrea. I-am zis ca ii dau drumul atunci cand e bine si pentru club, si pentru el.

Daca el pleaca acum, se duce la o echipa care mie imi da 3 milioane, iar lui ii da 500.000 euro pe an.

Daca mai stam putin, pleaca pe bani multi. Asa s-a intamplat si cu Stanciu. Am cerut 10 milioane si el a devenit cel mai bine platit fotbalist al lui Anderlecht", a spus Becali la Sport.ro