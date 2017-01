EXCLUSIV | Budescu, blocat. Transferul anuntat de turci, in impas. Astra nu si-a luat nici ea gandul de la jucator

Turcii au anuntat ieri ca transferul lui Constantin Budescu la Karabukspor este rezolva si ca romanul va fi prezentat pe 5 ianuarie alaturi de Cristi Sapunaru.

Mutarea lui Budescu in Turcia nu este insa deloc rezolvata, spun sursele www.sport.ro

Potrivit unor surse apropiate jucatorului, Constantin Budescu nu a ajuns inca la o intelegere cu sefii lui Dalian Yifang, din liga a doua chineza.

Chinezii, care au platit 1 milion de euro pentru Budescu, nu vor sa il lase deocamdata sa plece, dupa ce acesta a jucat doar 4 meciuri in tricoul formatiei asiatice.

In aceste conditii, Budescu se vede pus in postura de a incerca in continuare sa ii convinga pe chinezi sa-l lase sa plece.

Dani Coman: "Il vom oferta si noi"

Pe de alta parte, Astra spera sa il pastreze cumva pe Budescu in aceasta iarna. Dani Coman, presedintele campioanei, a spus la Digisport: "Am vorbit cu el si mi-a spus ca vrea sa-si rezilieze contractul cu chinezii. Are oferta din Turcia, de la Steaua, dar si de la alte echipe. Eu sper in continuare sa ramana la noi. ii vom face o oferta si vreau sa-l conving sa continue", a spus Coman.

Daca nu vor reusi sa-l pastreze pe Budescu, giurgiuvenii se gandesc la Cernat.

"Florin Cernat este un fotbalist foarte bun, care sigur ne-ar putea ajuta. Ii vom face si noi o oferta, desi stiu ca si Dinamo este interesata. Dar, asta doar daca nu se va intoarce Budescu. Daca el va continua la noi, atunci nu vom mai avea nevoie de alt jucator de profilul lui", a mai spus Coman.