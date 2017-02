Englezii de la Sky Sports amintesc astazi de Steaua! Capitolul la care e pusa pe acelasi loc cu Barca

Astazi va avea loc in Anglia duelul celor mai slabe foste castigatoare de Cupa Campionilor Europeni sau Champions League.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Singura echipa din istorie cu mai multe trofee europene decat titluri nationale, Nottingham Forest, joaca in aceasta seara un meci extrem de important pentru supravietuirea in liga a 2-a din Anglia contra celor de la Aston Villa. Cele 2 echipe sunt in acest moment cele mai slabe foste castigatoare ale Cupei Campionilor Europeni, luand in calcul pozitia aflata in clasament.

Forest, cea care se afla in liga a 2-a din 1999, a castigat CCE in 1979 si 1980, in timp ce Aston Villa a cucerit trofeul in 1982. Intalnirea dintre cele 2 echipe din luna septembrie, incheiata cu scorul de 2-2, a fost primul meci intre 2 foste castigatoare ale competitiei supreme in fotbalul intercluburi in al doilea esalon al unui campionat. In aceasta seara are loc meciul retur iar ambele echipe au mare nevoie de victorie - Forest este pe locul 19 in clasament, la 8 puncte de locul 22 care duce in liga a 3-a. Aston Villa sta ceva mai bine, avand 3 puncte in plus, insa n-a castigat in ultimele 5 meciuri, reusind doar 2 egaluri.

Inaintea duelului dintre Nottingham Forest si Aston Villa, cei de la Sky Sports au realizat un infografic cu pozitiile ocupate in prezent de fostele castigatoare de Champions League. Steaua, castigatoare in 1986, este pusa astfel la acelasi nivel cu Barcelona sau Ajax, pe locul 2 in clasamentul campionatelor in care evolueaza.