Cei doi jucatori de care Becali vrea sa scape cu orice pret! Au fost adusi sa viseze la Champions League, acum n-au loc nici la echipa a doua

Cand i-a adus, Becali credea ca amandoi pot fi solutii pentru primul 11.

Au primit putine sanse, iar acum clubul incearca variante pentru a le rezilia contractele. Dan Popescu si Rares Enceanu sunt doi dintre jucatorii despre care suporterii Stelei nu mai stiu nimic de luni bune.



Amandoi au fost imprumutati sezonul trecut. Popescu a jucat la Chiajna, in timp ce Enceanu s-a intors pentru cateva luni la Brasov. Experientele departe de baza din Berceni nu i-au ajutat prea mult. Niciunul nu intra in planurile lui Dica pentru actualul sezon.

Comparat cu Sanmartean in momentul transferului la Steaua, Enceanu, 23 de ani, a prins doar 20 de partide in 3 ani la Steaua, fara sa marcheze vreun gol. A fost cedat temporar la Voluntari sau Brasov, iar acum Steaua vrea sa se desparta definitiv de el. Popescu e intr-o situatie asemanatoare. Folosit doar de 5 ori in sezonul 2016-2017, Popescu a fost retrogradat la echipa a doua de Reghecampf dupa numai cateva luni de pregatire. A jucat la echipa a doua, iar in returul sezonului trecut a evoluat in 9 partide pentru Chiajna.

Popescu, 29 de ani, n-a mai prins un meci oficial din luna aprilie, in timp ce Enceanu n-a mai fost folosit din mai! Steaua e dispusa sa-i lase sa plece liberi, insa niciunul nu accepta pentru moment ca acordul sa inceteze.