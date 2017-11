Edi Iordanescu, sanctionat dupa scandalul de la meciul ACS Poli - Astra! Cate etape a fost suspendat

Edi Iordanescu a fost sanctionat pentru gesturile de la partida cu ACS Poli.

Edward Iordanescu, a fost suspendat doua meciuri si penalizat cu 2.900 de lei, dupa partida cu ACS Poli Timisoara, din Liga I, la care a fost trimis in tribuna. Astra joaca in urmatoarele 2 etape cu CSU Craiova si Concordia Chiajna, suspendarea urmand sa-i expire la partida cu Steaua.



"In baza art. 53.1. din RD se sanctioneaza dl. Iordanescu Edward, antrenor principal FC Astra, cu suspendare pentru 2 jocuri si o penalitate sportiva de 2.900 lei", se arata in decizia Comisiei de Disciplina a FRF.

Comisia a mai decis suspendarea pentru doua jocuri a antrenorului secund al Astrei, Radu Alexandru, si penalizarea acestuia cu 320 de lei, si suspendarea pentru un joc a fotbalistului Anatole Abang si penalizarea acestuia cu 740 de lei.

Astra Giurgiu a fost invinsa, in deplasare, de ACS Poli, scor 2-1. Antrenorul giurgiuvenilor Edward Iordanescu a fost trimis in tribune pentru proteste, moment in care i-a aratat mainile legate arbitrului Sebastian Coltescu. Astra a jucat din minutul 33 cu un om in minus, dupa eliminarea lui Abang.

La cateva ore dupa meci, Astra Giurgiu a anuntat ca antrenorul Edward Iordanescu nu a ajuns la declaratii dupa joc deoarece a fost oprit de oamenii de ordine si a explicat, intr-un comunicat, gestul tehnicianului.



"1. Antrenorul Edward Iordanescu nu a ajuns la declaratii, dupa joc, pentru ca, la final, cand a incercat sa vina la vestiare, a fost oprit de oamenii de ordine. Nu avea rost sa inflameze spiritele si a plecat apoi spre hotelul unde era cazata echipa, aflat la cateva sute de metri. 2. Nu s-a intentionat sa se scoata echipa din teren! Fiind eliminat antrenorul, acesta a dorit sa transmita ultimele indicatii, inainte de a parasi banca. Unul dintre jucatori a venit sa spuna ca a fost injurat si s-a intarziat cateva zeci de secunde. 3. Gestul de a arata mainile incrucisate a venit in completarea discutiei cu arbitrul de centru, caruia i-a spus ca nu a parasit suprafata marcata, nu a jignit si de ce se vrea "sa se stea ca la inchisoare"? 4. Clubul nostru face aceste precizari necesare si, speram ca decizia Comisiei de Disciplina pentru acest meci, in privinta celor eliminati, sa respecte... cronologia si sa vina dupa cea care trebuia luata la meciul cu Sepsi", se arata in comunicatul clubului giurgiuvean.

Sursa: News.ro