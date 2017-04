'Echipa armatei s-a nascut MOARTA!' Documentul care arunca TOTUL in aer: "O sa-l arat, e semnat de generali!"

Armata anunta ca-si face echipa si promite sa joace in Liga 1 peste 3 ani.

'Imposibil!' - anunta Dumitru Dragomir. Fostul sef al Ligii spune ca are un document care lamureste situatia Stelei.

"Cred ca s-a nascut mort acest proiect. Ca sa faci ceva de valoare trebuie sa ai bani si legi. Exista o lege care spune ca ministerele nu au voie sa aiba echipa de fotbal. Fotbalul inchite bani multi, ministerele nu au asa ceva. E greu sa se asocieze cu cineva. Lumea e speriata si nu se baga nimeni sa dea milioane.

O echipa de fotbal are nevoie de cel putin 3, 4, 5 milioane anual si Ministerul nu are banii acestia. Totul a fost legal cand Viorel Paunescu a luat echipa. El a luat-o, nu Gigi Becali. Am documentul cu semnaturile tuturor generalilor. Sunt vreo 7 generali, ministri si asa mai departe. O sa arat documentul. Totul s-a facut legal!", a spus Dragomir la Digisport.